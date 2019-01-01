يوفنتوس يستغل كانسيلو وهيجواين للحصول على إيكاردي

مواجهة بين الفريقين بالدوري مساء الليلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس مستعد لعرض واحداً من نجميه جواو كانسيلو أو جونزالو هيجواين على إنتر من أجل الحصول على مهاجمه ماورو إيكاردي.

وسبق لكانسيلو اللعب الموسم الماضي مع إنتر معاراً مع فالنسيا ولكن لم يضمه نهائياً بسبب قواعد اللعب النظيف وقيودها الاقتصادية، بينما يتواجد هيجواين مع تشيلسي حالياً على سبيل الإعارة.

وذكرت "ريبوبليكا" أن يوفنتوس سيعرض مبلغاً من المال ويخير إنتر بين واحداً من الثنائي كانسيلو وهيجواين لإقناعه بالتخلي عن إيكاردي.

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وأشارت الصحيفة أن صفقة التبادل المباشرة بين باولو ديبالا وإيكاردي من الصعب تحقيقها رغم الحديث الكثير عنها بسبب عدم اقتناع مهاجم يوفنتوس باللعب مع نادي آخر في إيطاليا.

وحتى الآن لم يتضح مستقبل إيكاردي في إنتر بعد الأزمة الأخيرة بين الطرفين، على الرغم من تأكيدات زوجته ووكيلته واندا نارا على بقائه الموسم المقبل مع النيراتزوري.

ويلتقي الفريقان إنتر ويوفنتوس مساء اليوم، السبت، على ملعب "جيوسيبي مياتسا" في قمة لقاءات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.