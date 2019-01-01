يوفنتوس يستعين بديبالا بدعايا قميصه الجديد رغم شائعات رحيله

إشارة لبقاء النجم الأرجنتيني؟

وقع اختيار نادي يوفنتوس الإيطالي، على نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل الترويج لقميص الفريق الجديد.

مستقبل ديبالا يعتبر محل شكوك كبيرة في الفترة الأخيرة، وسط أنباء حول رغبة يوفي في بيعه.

الأنباء ازدادت في الانتشار، بعد اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع موهبة بنفيكا جواو فيليكس لتعويض رحيله.

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تقارير صحفية أكدت أن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، يستعدان للتقدم بشكل رسمي لمحاولة ضمه في الصيف.

ومع ذلك تواجد ديبالا بأحد الإعلانات الدعائية لقميص يوفنتوس الجديد في الصين.

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وظهرت أيضاً بيترونيلا إيكروث لاعبة فريق الكرة النسائية بصحبة ديبالا، مما يشير لاستمرار الأرجنتيني في يوفنتوس رغم كل تلك التكهنات.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً يمتلك في رصيده 10 أهداف فقط في 39 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم.