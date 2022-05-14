يوفنتوس يريد بوجبا مجانًا ويأمل أن يخفض راتبه!

يسعى نادي يوفنتوس للحصول على خدمات لاعبه السابق بول بوجبا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية من جول.كوم من مصادرها، حيث يقيم النادي فرصة التوقيع مع في سوق الانتقالات القادم.

ولو قام يوفنتوس بضم بوجبا فالصفقة ستكون مجانية، في ظل انتهاء عقد النجم الفرنسي في صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما علم جول.كوم، فهناك تواصلًا سيحدث بين يوفنتوس واللاعب في الأسبوع المقبل لاستطلاع رأيه في عملية الانتقال.

النادي يأمل أن يوافق بوجبا على خفض راتبه الذي قد يكون عائقًا يقف في طريق عودته إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية.

ويحصل اللاعب في الوقت الحالي على حوالي 11 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي يتجاوز قدرة يوفنتوس بشكل واضح في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد لعب لصالح يوفنتوس في الفترة بين 2012 وحتى 2016 عندما عاد للشياطين الحمر.