يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي لشراء هيجواين

البيانكونيري يرفض التخلي عن عقد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض نادي يوفنتوس التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لصالح فريق تشيلسي، الذي يمني النفس بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا يلعب حاليًا في صفوف ميلان على سبيل الإعارة، ولكنه يرغب في خوض تجربة جديدة في البريميرليج مع مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

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وأحرز هيجواين هذا الموسم ثمانية أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة لعبها بقميص الروسونيري ما بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

وكان مدرب ميلان جينارو جاتوزو قد ألمح في أكثر من مرة لرغبة هيجواين في مغادرة قلعة سان سيرو.

صحيفة لندن إيفنينج ستاندارد كشفت عن رفض يوفنتوس لعرض تشيلسي للحصول على خدمات هيجواين على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يرغب في منح تشيلسي خاصية تفعيل عقد شراء اللاعب بـ 32 مليون جنيه إسترليني، شرط الحصول على نسبة من بيعه لأي فريق بعد ذلك، وهو ما رفضه النادي اللندني.

ويرغب ساري في الظفر بتوقيع هيجواين، ليكون بديلًا للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي يقدم مستوى أقل من التوقعات مع تشيلسي حتى الآن.