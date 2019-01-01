يوفنتوس يرسم خطة الانقضاض على منبوذ برشلونة

يوفنتوس يستعد لتكثيف المفاوضات مع برشلونة في الفترة القادمة

على النقيض مما تردد في مختلف وسائل الإعلام الإيطالية على مدار الأيام الماضية، أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن يوفنتوس استقر على دخول سباق الطامعين في الحصول على متوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش.

والمعروف أن الدولي الكرواتي يعاني الأمرين مع الكاتلان منذ وصول اليافع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام مع بداية الموسم الجديد، ما تسبب في خروج إيفان من تشكيلة فالفيردي الأساسية.

وفي الأسابيع والأيام الماضية، زعمت بعض الصحف أن إدارة يوفنتوس لا تنوي ضم منبوذ البرسا في الميركاتو الشتوي، للوفرة العددية الهائلة في مركز لاعب الوسط المحوري، والمتمثلة في أسماء من نوعية سامي خضيرة، أدريان رابيو، بليز ماتويدي، آرون رامسي وآخرون.

لكن اليوم، نقلت العديد من الصحف الإسبانية عن موقع "كالتشيو ميركاتو" واسع الانتشار في بلاد البيتزا، أن إدارة البيانكونيري رسمت بالفعل خطة الانقضاض على اللاعب الثلاثيني قبل الطامعين في توقيعه، أبرزهم إنتر وميلان.

وبحسب التقرير، فإن زعيم جنة كرة القدم سيكثف مفاوضاته مع مسؤولي البلو جرانا في الأسابيع القادمة، على أمل نقل وصيف بطل العالم إلى "يوفنتوس آرينا"، وذلك مقابل رسوم لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 8 مليون يورو.

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

وأرجع المصدر سبب المبلغ الهزيل، لاقتراب عقد راكيتيتش من الانتهاء مع برشلونة، حيث سيحق له التوقيع لأي نادٍ بموجب قانون بوسمان مع أول ساعات يوليو 2021، وذلك في الوقت الذي لا تفكر فيه الإدارة في فتح ملف تجديد عقده.

ورفض الموقع استبعاد سيناريو خروج إيفان من "كامب نو"، ليس فقط لعدم حاجة فالفيردي لخدماته، بل أيضًا لصعوبة رفض العرض من قبل المسؤولين في بطل الليجا في آخر عامين، لتفادي رحيله بدون مقابل مع نهاية الموسم.