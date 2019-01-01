يوفنتوس يرحب بالتخلي عن بيانيتش لباريس سان جيرمان

لاعب الوسط البوسني يبدو بعيداً عن حسابات المدرب ماوريسيو ساري

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، ترحيبه بالتخلي عن لاعبه ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البيانكونيري أجرى بعض التدعيمات بصفوفه هذا الصيف، كان أهمها في خط الوسط بضم أدريان رابيو وآرون رامسي.

الأمر الذي قد يقلل من فرصة بيانيتش في اللعب بصفة أساسية الموسم القادم، بناء على رغبة المدرب ماوريسيو ساري.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكدت رغبة يوفنتوس في التخلص من بيانيتش خلال الميركاتو، وإرساله لنادي آخر خارج إيطاليا.

باريس سان جيرمان يعتبر أكثر المهتمين بصاحب الـ29 عاماً، وحاول ضمه الصيف الماضي لكن يوفنتوس رفض.

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الموقف اختلف تماماً الآن، لرغبة السيدة العجوز في توفير المزيد من الأموال، لتدعيم ميزانية النادي الفترة القادمة.

يذكر أن بيانيتش انضم ليوفنتوس في 2016 قادماً من روما، وفاز مع الفريق بـ3 ألقاب دوري إيطالي.