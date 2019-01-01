النتائج المباشرة
الانتقالات

يوفنتوس يخطو خطوته الأولى نحو إيسكو

التعليقات()
Getty Images
إيسكو يمر بفترة صعبة في مدريد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ اتصالاته مع إيسكو، لاعب ريال مدريد، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ويمر إيسكو بفترة صعبة في مدريد منذ وصول سانتياجو سولاري مدرباً للفريق الملكي، إذ لا يعتمد عليه أساسياً وتحدثت تقارير عن صدام بين الثنائي.

وأشارت "سكاي" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، اتصل بوكيل اللاعب وأكد له رغبة النادي في التفاوض لضمه الصيف المقبل.

اختيارات المحررين

إنتر يتجه نحو يوفنتوس لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل

سانشو ينصح موهبة تشيلسي بالانضمام للدوري الألماني

ويمتد عقد إيسكو مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وقدرت الصحف قيمته الحالية في حدود 80 مليون يورو.

وغاب إيسكو عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليجانس مساء الأربعاء الماضي رغم غياب عديد العناصر الأساسية، وشارك كبديل في الشوط الثاني.

ويستئنف يوفنتوس مبارياته بعد العطلة الشتوية عندما يلعب مع بولونيا مطلع الأسبوع ضمن كأس إيطاليا.

الموضوع التالي:
نيمار عرض نفسه 5 مرات على برشلونة للموافقة على عودته
الموضوع التالي:
الاتحاد الأوروبي يوقف لوفرين بسبب مباراة كرواتيا وإسبانيا
الموضوع التالي:
مولر يغيب غن مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الموضوع التالي:
تشيلسي يرفض اقتراح برشلونة ويحاول من جديد مع هيجواين
الموضوع التالي:
لماذا رفض برشلونة التوقيع مع موراتا؟
إغلاق