يوفنتوس يخطط لدفع الشرط الجزائي في عقد ميراندا

برشلونة لا يمانع بيع ميراندا لضم فيربو

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع خوان ميراندا، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة قد يوافق على بيع ميراندا لأجل التعاقد مع جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ تألق لاعب الرديف في بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا المقامة في أرمينيا وتسجيله هدفين جعله مطمعًا لعدد من الفرق.

وأوضحت أنّ يوفنتوس معجب بمستوى اللاعب ويخطط لتقديم عرض رسمي لضمه أو دفع الشرط الجزائي في عقده وضمه لشباب الفريق.

ميراندا سبق ولعب مع الفريق الأول الكتالوني وشارك في مباراتين بكأس الملك وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الكتالوني قد تخلى عن مارك كوكوريا لصالح خيتافي مقابل 8 ملايين يورو.