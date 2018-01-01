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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يحقق رقمين تاريخيين بانتصاره في ديربي تورينو

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Getty Images
يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في إيطاليا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حطم يوفنتوس رقمين قياسيين بانتصاره ليلة السبت على مضيفه تورينو في الديربي بهدف مقابل لا شيء، واستمر بذلك في تحطيمه للأرقام القياسية خلال هذا الموسم.

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وكان تورينو قد استضاف يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس انتصارًا بهدف للا شي، وسجل هدف السيدة العجوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة الحارس لماريو ماندزوكيتش.

وكان يوفنتوس قد حطم رقمًا قياسيًا بتحقيقه 8 انتصارات على التوالي منذ التعادل الأخير أمام كالياري، في رقم لم يسبق وأن حدث في تاريخ الكالتشيو الحديث.

ولم يكن ها هو الرقم الوحيد ليوفنتوس ليلة الديربي، حيث أنه وصل إلى معدل 15 فوزًا وتعادل وحيد من أصل 16 مباراة لعبها منذ بداية الدوري، وهو رقم لم يتحقق في التاريخ سوى 3 مرات فقط، بدأها توتنهام عام 1961، ثم برشلونة في موسم 2013، وأخيرًا مانشستر سيتي موسم 2018.

يذكر أن يوفنتوس قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب، وابتعد في المنافسة أكثر عن أقرب ملاحقيه نابولي وإنتر.

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