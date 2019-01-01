يوفنتوس يحاول استغلال أزمات ساري مع تشيلسي

رحيل أليجري قد يعيد مدرب البلوز للدوري الإيطالي

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في محادثات مع ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي، من أجل قيادة الفريق الموسم القادم.

يوفنتوس أعلن اليوم الجمعة، أن الموسم الحالي سيكون هو الأخير لمدربه ماسيميليانو أليجري،لتبدأ مهمة البحث عن مدرب جديد.

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تقارير صحفية إيطالية، أكدت أن ساري لن يستمر في تشيلسي لفترة طويلة، نظراً للخلاف المستمر مع إدارة النادي.

وتأتي من ضمن العوامل التي تسببت في هذا الخلاف، رفض البلوز لتفعيل بند الشراء في عقد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين من يوفنتوس.

وهو ما يسعى يوفي لاستغلاله في الأيام المقبلة، من أجل إعادة ساري من أخرى للدوري الإيطالي.

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ومن المتوقع أن تتضح الأمور بشكل أكبر بعد يوم 29 مايو الجاري، عندما يلعب تشيلسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي حالة خروج ساري من الصورة، تبقى العديد من الأسماء الأخرى المرشحة، منها ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب توتنهام، ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا وسيميوني إنزاجي مدرب لاتسيو، والبرتغالي جوزيه مورينيو.