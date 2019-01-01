يوفنتوس يتلقى أنباء سارة من منتخب ويلز

يبدو أن أسطورة مانشستر يونايتد يرفض المقامرة بمواطنه

تلقى المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري أنباء سارة من المنتخب الويلزي، بشأن موقف الوافد الجديد آرون رامسي من التواجد في معسكر بلاد الغال المقبل.

وأعلن المنتخب الويلزي بشكل رسمي، انسحاب قائد آرسنال السابق من معسكر سبتمبر الخاص بمباراتي أذربيجان وبيلا روسيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ولم يكشف البيان سبب استبعاد صاحب الـ28 عامًا، فقط أشار إلى أن المدير الفني الأسطورة ريان جيجز، استقر على لاعب منتخب الشباب تحت 21 عامًا دايلان ليفيت، لتعويض القائد في المعسكر المرتقب.

مع ذلك، قالت جُل الصحف الإيطالية إن السبب الرئيس وراء انسحاب رامسي من معسكر منتخبه، إصابته في الركبة التي يُعاني منها منذ أبريل الماضي، والتي حرمته من المشاركة في اللقاء الافتتاحي لجنة كرة القدم ضد بارما، الذي انتهى بهدف نظيف لحامل اللقب في آخر ثماني سنوات.

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الجدير بالذكر أن آرون انتقل إلى صفوف اليوفي هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه اللندني السابق، مع ذلك لم يُسجل حضوره سوى في 20 دقيقة فقط، وكانت في مباراة ودية ضد تريستينا ضمن استعدادات البيانكونيري للموسم الجديد.