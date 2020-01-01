يوفنتوس والدوري الأمريكي .. كل الطرق تقود سواريز إلى برشلونة

أين يلعب سواريز الموسم المقبل؟

على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 200 هدف مع برشلونة يجد لويس سواريز نفسه قريبًا من الرحيل أكثر من أي وقت مضى.

سواريز كان أول ضحايا المدرب الجديد رونالد كومان، فلم تمر سوى أيام قليلة على توليه المهمة لتخرج وسائل الإعلام تؤكد أنّ الهداف الثالث تاريخيًا في برشلونة لن يستمر لموسم آخر.

في البداية ارتبط بنادي يوفنتوس لكن أندريا بيرلو، المدرب الجديد للبيانكونيري، خرج لينفي إمكانية التعاقد مع اللاعب خاصة وأنّ إدين دجيكو بات قريبًا، ثم ارتبط اسمه بأتلتيكو مدريد لكن من الصعب أن يرحل لمنافس في الليجا.

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فأين سواريز في الموسم المقبل؟

أحلام يوفنتوس تتحطم

استمرار لويس سواريز لموسم أخير مع برشلونة يبدو هو الخيار الأقرب والأكثر منطقية في الظروف الحالية.

صحيح سواريز لم يلعب أي مباراة خلال الفترة التحضيرية، ومن الواضح أنّ كومان لا يرغب في استمراره مع الفريق لكنّه قد يضطر للاحتفاظ به لموسم إضافي.

ومع غياب رقم 9 الصريح في برشلونة، فإنّ حظوظ سواريز في اللعب والحصول على دقائق في الموسم الجديد واردة للغاية.

لكن كومان يعرف جيدًا أنّ اللاعب يمتلك بندًا يسمح له بتمديد عقده بشكل تلقائي إلى موسم 2022 حال شارك في 60% من مباريات الموسم الجديد، وبالتالي لن يلعب أكثر من 40% من المباريات.

الحل الأمريكي

رغم أنّ الحل الأمثل لسواريز هو اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنّ مالك نادي إنتر ميامي، ديفيد بيكهام، أكد في أكثر من مناسبة رغبته التعاقد مع اللاعب، إلا أنّ مهاجم برشلونة لا يفكر في الأمر.

فبحسب صحيفة "سبورت"، تلقى سواريز عرضًا براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو – وهو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي – لمدة 4 مواسم من إنتر ميامي لكنّه رفض الأمر ويرغب في البقاء في أوروبا.

رفض سواريز مغادرة أوروبا يجعل خياراته محدودة ومن الصعب أن ينضم لأحد الفرق الكبيرة في أوروبا في ظل أزمة كورونا التي انعكست على سوق الانتقالات.

كل الطرق تؤدي إلى استمرار سواريز لموسم آخر مع برشلونة، كما أنّ النادي الكتالوني غير قادر على التخلص منه دون دفع راتب الموسم المتبقي له بالكامل وبالتالي الحل الأفضل أن يبقى كخيار بديل على مقاعد البدلاء.

ربما يتمكن سواريز وقتها في تسجيل الهدفين وكسر حاجز المائتي هدف مع برشلونة ويحتفظ بسجل إيجابي له مع النادي الكتالوني.