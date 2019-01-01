توتنهام يثق في ضم ندومبيلي رغم اهتمام يوفنتوس

محاولات من النادي الإيطالي للانقضاض على الصفقة

يثق نادي توتنهام الإنجليزي، في قدرته على إنهاء صفقة التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط ليون هذا الصيف.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يسعى لضم لاعب الوسط الفرنسي، لتدعيم صفوف فريقه استعداداً للموسم الجديد.

معظم التقارير الصحفية، أكدت اتفاق توتنهام مع ليون على ضم اللاعب مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي الانقضاض على الصفقة، وإقناع صاحب الـ22 عاماً بالانتقال له.

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ويأتي ذلك بعد صرف البيانكونيري النظر عن استعادة لاعبه السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

حدث في مثل هذا اليوم 1986 بملعب الأزتيكا.. مارادونا يحمل كأس العالم بعد فوز منتخب الأرجنتين على ألمانيا في نهائي المونديال 🏆 pic.twitter.com/1xbRMSAqDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

موقع "فوتبول لندن" أكد أن سبيرز لا يهتم كثيراً بمحاولات يوفي، نظراً لاتفاقه على كافة التفاصيل للحصول على خدمات ندومبيلي.

وفي حالة النجاح بإتمام الصفقة، سيصبح الفرنسي الشاب هو أغلى لاعب بتاريخ توتنهام، ليتخطي الكولومبي دافينسون سانشيز الذي انضم للفريق من أياكس أمستردام بـ42 مليون إسترليني في صيف 2017.