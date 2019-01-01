صراع بين باريس ونابولي على مدافع يوفنتوس

سوق الانتقالات أوشك على الانطلاق

أشارت تقارير إيطالية لوجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان ونابولي بالتعاقد مع ماتيو دي تشيليو، مدافع يوفنتوس ، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولا يحظى دي تشيليو بصفة الأساسي في فريقه بسبب وجود أليكس ساندرو يسار الدفاع، والثنائي خوان كوادرادو ودانيلو على اليمين.

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وذكرت "لاجازيتا" أن نابولي مهتم بالظهير الإيطالي، وأنه يعرض على يوفنتوس مبادلته مع ظهيره الأيمن السيد هيساي خلال انتقالات يناير.

وسبق وعمل هيساي مع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في فترته مع نابولي وإمبولي، وحاول ضم اللاعب أيضاً لتشيلسي الموسم الماضي.

وأوضحت تقارير سابقة أن بي إس جي هو الآخر مهتم بدي تشيليو، ومستعد للتفاوض من أجل ضمه في يناير المقبل لسد العجز في مركز الظهير الأيمن.

ويعود الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل عندما يستضيف يوفنتوس كالياري، ويلعب نابولي على أرضه أمام إنتر.