ميلان يوجه أنظاره نحو ديميريل

صفقة جديدة على أعتاب الروسونيري ولكن تواجهها بعض الصعوبات

وجه نادي ميلان الإيطالي، أنظاره نحو مريح ديميريل لاعب يوفنتوس، من أجل التعاقد معه خلال هذا الصيف.

المدافع التركي انضم ليوفي قادماً من نظيره ساسولو بسوق الانتقالات الحالي، في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو.

المدرب ماركو جيامباولو يعتبر من أشد المعجبين بديميريل، وتابعه عن كثب أثناء تألقه مع ساسولو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكدت محاولة ميلان الاستفسار من يوفنتوس عن قيمة التعاقد مع اللاعب.

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وجاءت الصدمة بطلب فابيو باراتيشي المدير الرياضي للبيانكونيري، الحصول على 40 مليون يورو للتخلي عن المدافع التركي.

ومن المتوقع أن يحاول الروسونيري التفاوض مع يوفي لتخفيض هذا المبلغ خلال الأيام القليلة القادمة.

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يذكر أن يوفنتوس تعاقد مؤخراً مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، مما يقلص كثيراً من فرص ديميريل مع فريق المدرب ماوريسيو ساري.