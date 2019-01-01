ألتوبيلي: سانشيز سيكون السلاح السري لإنتر

يتوقع تألقه مع إنتر هذا الموسم بالدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يتوقع أليساندرو ألتوبيلي مهاجم إنتر السابق، أن يصبح أليكسيس سانشيز هو السلاح السري لفريق المدرب أنطونيو كونتي.

سانشيز رحل عن أرسنال إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018، لكن تجربته لم تنجح مع الشياطين الحمر.

المهاجم التشيلي انضم لإنتر هذا الصيف على سبيل الإعارة، ليعود مرة أخرى للدوري الإيطالي الذي شهد تألقه مع أودينيزي.

وقال ألوتبيلي عن توقعه لمصير سانشيز:"هو يعرف كرة القدم في إيطاليا جيداً، تألق مع أودينيزي وبرشلونة وأرسنال وصولاً بمانشستر يونايتد".

وأضاف:"أليكسيس يمكنه اللعب كمهاجم صريح ومتأخر وكذلك بالجناح، ويمكنه مساعدة إنتر على الفوز بالدوري".

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وتابع:"يوفنتوس يمتلك الأفضلية في إيطاليا حتى الآن، لكن ربما يكون سانشيز هو السلاح السري لإنتر".

يذكر أن إنتر تعاقد مع لاعب آخر من مانشستر بالميركاتو الصيفي، وهو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.