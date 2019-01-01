ماندجوكيتش يدرس العودة لبايرن ميونيخ

فرصته تبدو محدودة مع ماوريسيو ساري

يفكر المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، في الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف والعودة مرة أخرى لبايرن ميونيخ.

صاحب الـ33 عاماً وقع على عقد جديد مع يوفنتوس في إبريل الماضي، لكنه لا يضمن مشاركته بصفة أساسية بالفريق.

المدرب ماوريسيو ساري يبدو وأنه يستبعد الكرواتي من حساباته للموسم الجديد، مما جعله يبحث عن فرصة أخرى.

شبكة "سكاي" الألمانية، اكدت وجود مفاوضات بالفعل بين ماندجوكيتش وبايرن خلال الأيام الماضية.

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حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

يذكر أن ماندجوكيتش سبق وأن لعب لبايرن في الفترة من 2012 إلى 2014 قبل الانضمام ليوفنتوس.