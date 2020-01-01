يوفنتوس ليس الوحيد.. خيارات أخرى أمام سواريز عند مغادرته برشلونة

أين ستكون وجهته يا ترى؟

لا تتوقف العروض عن الوصول للويس سواريز، لاعب برشلونة، بعد تأكد رحيله عن البلوجرانا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يمتلك الدولي الأوروجوياني عددًا من الفرص سواءً في دوريات أوروبا الكبرى أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز بعد وصوله بساعات لمقاليد الحكم في كامب نو، بأنه خارج حساباته وعليه البحث عن نادٍ آخر في الميركاتو الحالي.

إدارة البرسا حاولت بالفعل أن تُقحم سواريز في صفقة انتقال دوني فان دي بيك من أياكس، غير أن الأمور تبدو بعيدة المنال نوعًا ما حاليًا، وينصب التركيز كله على قضية ليونيل ميسي ومغادرته أو استمراره.

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التقارير الأخيرة من الصحف الإيطالية أشارت إلى أن يوفنتوس هو أحد المهتمين بالحصول على سواريز، بل وذهب البعض إلى احتمالية وجود صفقة تبادلية بانتقال جونزالو هيجواين إلى البرسا مقابل ذهاب الأوروجوياني إلى تورينو، بيد أن الأمر لن يحدث على الأغلب.

آخر النوادي الذي دخل على خط الطامحين في الظفر بصاحب الـ34 عامًا هو ليستر سيتي، رغم قيام النادي الإنجليزي في الآونة الأخيرة بتمديد تعاقد مهاجم الأسطوري جيمي فاردي لثلاث سنوات جديدة.

وترجح الصحف أن إنتر ميامي، النادي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام، هو النادي الأوفر حظًا للتوقيع مع سواريز في الأيام المقبلة نظرًا لقوة العرض من الناحية المادية وكذلك تناسبه مع تقدم اللاعب في العمر.

يُغادر سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني، وفي أسوأ مواسمه، الموسم المنقضي، تمكن من تسجيل 21 هدفًا.

الجدير بالذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن سواريز سيلحق بميسي أيًا كانت وجهة البرغوث المقبلة لقوة العلاقة بينهما.