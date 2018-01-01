يوفنتوس ينفي ارتباطه بالبرازيلي فيليبي لويس

فيليبي لويس يقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس يستبعد أن يكون وجهته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفي نادي يوفنتوس أن تكون لديه أي نية للتوقيع مع الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك على خلفية الأنباء التي تتحدث حول نيته الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان فيليبي لويس قد أعلن ضمنيًا أنه لن يكمل الموسم المقبل رفقة الروخيبلانكوس نظرًا لتكرار تهميشه من قبل سيميوني، ما يجعله يرحل إما في الشتاء أو الصيف المقبل.

وعلى ذلك، ارتبط اسم فيليبي لويس بالانتقال إلى العديد من الأندية، وارتبط بشكل خاص بالانتقال إلى إيطاليا، وتحديدًا إلى إنتر ميلانو أو يوفنتوس.

وعلى ذلك أيضًا، رد يوفنتوس على هذه الأنباء ونفى أن تكون له أي صلة مع ظهير أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه لا يتطلع للتعاقد معه في هذه الفترة.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قد بدأ في تهميش لاعبه لويس منذ نهاية كأس العالم الأخيرة، حيث زاد اعتماده على الفرنسي لوكاس هيرنانديز في هذا المركز.