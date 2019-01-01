كيليني عن رونالدو: يلعب مثل الضبع ونشعر بالراحة في وجوده

إشادة كبيرة من النجم المصاب لزميله

أشاد المدافع الإيطالي المخضرم جيورجيو كيليني، بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وما يمتلكه من قدرات داخل الملعب.

كيليني تحدث لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن رونالدو، مؤكداً أن أكثر ما لفت انتباهه هي الروح التنافسية لنجم ريال مدريد السابق.

وقال مدافع يوفنتوس:"يفعل كل شيء بعناية وتصميم على تحقيق أهدافه بشكل يومي، نادراً ما يحصل على أي راحة".

وأضاف:"عمره 34 سنة ولكن رغبته تزداد، تنظر إليه وتشعر بالحاجة للتعلم منه، يشبه الضباع في الملعب".

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وتابع:"هناك راحة كبيرة بتواجده بالفريق لأن ما يفعله يصب في مصلحتنا ويساعدنا على الفوز".

يذكر أن كيليني يعاني حالياً من إصابة قوية في ركبته اليمنى، تعرض لها ببداية الموسم وستبقيه بعيداً عن الملاعب لمدة 6 أشهر.