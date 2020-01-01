يوفنتوس ضد ليتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الجولة 28 الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم..

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يوفنتوس 2 × 0 ليتشي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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61' جووووووووووووووووول! رونالدو يُنهي المباراة بهدف ثانٍ من ركلة الجزاء بتسديدة قوية في نصف المرمى، الآن بدأت الحفلة.

60' كريستيانو رونالدو يتحصل على ركلة جزاء!

57' استحواذ كامل من يوفنتوس واستسلام تام لليتشي، يبدو أن الهدف الثاني لكتيبة ساري أصبح مسألة وقت فقط.

52' جوووووووووووووووووووول! ديبالا يضع الهدف الأول من تسديدة معتادة منه لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر لمرمى جابرييل.

51' التبديل الأول ليوفنتوس بخروج أدريان رابيوت ونزول دوجلاس كوستا، يوفي يواصل الضغط..

48' عرضيةمن باولو ديبالا تجد رأس بونوتشي ولكن الحارس جابرييل يواصل التألق ويحرم اليوفي من التقدم.

46' انطلاق الشوط الثاني، فهل يتمكن رونالدو من جلب الثلاث نقاط لليوفي بعد شوط أول متعثر؟

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، يوفنتوس اقترب من التسجيل وليتشي خصم عنيد رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لوتشينيو في الدقيقة ٣٠، نلتقي في الشوط الثاني..

دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع ويوفنتوس يكثف ضغطه لإحراز هدف المقدمة.

42' هدف محقق جديد يضيع من يوفنتوس بعد عرضية من رونالدو وصلت لبيرنارديسكي داخل منطقة الستة أمتار ولكن بيرنارديسكي وضعها في المدرجات بصورة غريبة جدًا.

40' وحده ودون رقابة رونالدو يضيع هدفًا محققًا ليوفنتوس بعد عرضية وصلت على رأسه أمام المرمى لكن رأسيته غالطت الشباك بصورة غريبة غير معتادة من الدون.

36' رغم النقص العددي لكن ليتشي متماسك جدًا ويواصل تهديد مرمى يوفنتوس، كتيبة ساري ليست في أفضل أيامها.

31' بطاقة حمراء للمدافع لوتيشينيو بعد عرقلة بيرنارديسكي وهو في طريقه للمرمى، ليتشي يكمل المباراة بعشرة لاعبين

28 رونالدو يعود من جديد يقذيفة أرضية ولكن جاءت بجوار القائم.

27' عرضية من بيرنارديسكي لرونالدو الذي حاول تكرار هدفه التاريخي من خلال لعب ركلة مزدوجة خلفية لكنه فشل وخرجت لضربة مرمى.

20' قذيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفة من أندري رابيوت! تسديدة قوية وأول فرصة خطيرة ليوفنتوس ولكن تصدي بطولي من حارس ليتشي جابرييل.

18' فررررصة خطييييييرة لليتشي بعد تمريرة خاطئة من كوادرادو داخل منطقة جزاء يوفنتوس، لكن تسديدة مانكوسو جائت في يد الحارس تشيزني.

14' كريستيانو رونالدو يطالب بالتحصل على ركلة جزاء بعد عرقتله أثناء كرة ثابتة لليوفي، لكن حكم المباراة وتقنية الفيديو تثبت أنه لا يوجد أي خطأ.. التعادل السلبي مستمر.

11' استحواذ ششبه كامل من يوفنتوس على مجريات المباراة ولكن بصورة سلبية جدًا، لا فرص ولا إمكانية للوصول لمرمى الضيوف.

3' ليتششششششي! فرصة خطيرة جدًا لليتشي بعد سلسلة من التمريرات وضعت فالكاو أمام المرمى ولكن تسديدته من الجبهة اليُسرى علت المرمى ومرت بسلام على يوفنتوس.

1' كالمتوقع يوفنتوس يستحوذ على الكرة بينما ليتشي يقف في مناطقه، بيرنارديسكي كاد أن ينفرد بحارس المرمى لولا وجود تسلل.

صافرة البداية أهلًا وسهلًا بكم في مجريات المباراة..

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.. موعدنا خلال دقائق.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليتشي في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

ويسعى البيانكونيري إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر لاتسيو، وذلك بعد أن نجح الفريق في الفوز بمباراة الجولة الماضية أمام بولونيا بهدفين مقابل لا شيء، وهو الفوز الذي تجاوز به أحزانه بعد خسارة لقب كأس إيطاليا على يد نابولي بركلات الترجيح 4-2.

ويتصدر يوفنتوس لائحة ترتيب الكالتشيو برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف لاتسيو، الذي لا يزال له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

من جهته سيحاول ليتشي مواصلة عروضه الطيبة بعد التعادل مع ميلان في مباراة الجولة الماضية بهدف لكل منهما، من أجل الهروب من شبح الهبوط من المسابقة.

تشكيل ليتشي:

التشكيل | 3-5-2

جابرييل

فابيان لوتيشينيو - باز - برايان فيرا

أندريا ريزبولي - شاكوف - ياكوبو بيتريكيوني - باناجيوتيس تاختسيديس - جوليو دوناتي

فيليبو فالكاو - مانكوسو

البدلاء: ماورو فيجوريتو - تشيروني - لوكا روسيتيني - إيارو مونتيريسي - ريمولي - سيليفيو كوليلا - ماركو كالديروني - باراك - ميكاريلو - ريكاردو سابونارا

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

بلايز ماتويدي - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي ليخت - خوان كوادرادو

بينتانكور - ميراليم بيانيتش - أندريا رابيوت

باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - ماركو أوليفيري - جونزالو هيجواين - دانيلي روجاني - دوجلاس كوستا - آرون رامسي - ويسلي - موراتوري - كارلو بينسوليو



