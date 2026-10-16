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الدوري الإيطالي
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يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

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يوفنتوس ضد لاتسيو
يوفنتوس
لاتسيو
الدوري الإيطالي

معاينة شاملة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، نتناول فيها الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما مؤخرًا والمزيد.

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الدوري الإيطالي - الجولة 7
أليانز ستاديوم

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في 18 أكتوبر 2026، الساعة 14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:45 بتوقيت جرينتش.

يوفنتوس المثقل بالإصابات يستعد لاستقبال لاتسيو

يوفنتوس يفتقد عدة نجوم أساسيين

بدأ يوفنتوس الموسم بنتائج متذبذبة، إذ حصد 11 نقطة من ست مباريات، لكنه لم يفز سوى مرة واحدة في آخر أربع مباريات. وكان أداؤه أفضل أوروبيًا، بعدما حقق الفوز على سيلتا فيجو وإن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي، لكن مواجهة لاتسيو تمثل اختبارًا أمام منافس أقوى. وسجل راندال كولو مواني في كل من مباراتيه الأخيرتين، وكلتاهما خارج أرضه.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

لاتسيو في أفضل حالاته

لم يتعرض لاتسيو للهزيمة بعد ست مباريات من موسم الدوري الإيطالي، ولم يفقد تحت قيادة جينارو جاتوزو سوى نقطتين، ليتقاسم الصدارة مع إنتر، حامل لقب الدوري. ويعيش أندريا بينامونتي فترة تألق تهديفي، بعدما هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية لفريق جاتوزو.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات & أخبار الإصابات

  • لم يخسر لاتسيو في مواجهاته الثلاث الأخيرة مع يوفنتوس.
  • سجل لاتسيو الهدف الأول في جميع مبارياته الست بالدوري الإيطالي هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة.
  • يعاني يوفنتوس من إصابات عديدة، ويُعد غياب كينان يلديز الأبرز. وقد يغيب عن لاتسيو ألبرت جودموندسون ونيكولو روفيلا.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد لاتسيو

4-2-3-1
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
page.match.formation.title
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
جولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوزكي شيليكزكي شيليكجون لوكوميجون لوكوميجليسون بريمرجليسون بريمربيير كالولوبيير كالولونيكولاس جونزاليسنيكولاس جونزاليسويستون ماكينيويستون ماكينيبابي ساربابي سارفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساودوجلاس لويزدوجلاس لويزراندال كولو موانيراندال كولو موانيكريستوس مانداسكريستوس مانداسدانيلو ديوخيدانيلو ديوخيرومانو فلوريانيرومانو فلوريانينونو تافاريسنونو تافاريسO. ProvstgaardO. Provstgaardرضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلورماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونتيجاني نوسلينتيجاني نوسلين
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-2-3-1
يوفنتوس

التشكيلة الأساسية

لاتسيو

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي
  • جينارو غاتوسو

يدخل يوفنتوس هذه المباراة بقائمة طويلة من المصابين. ويغيب كل من جيف إيكاتور وكينان يلديز وكيفرين تورام-أوليان ومانويل لوكاتيلي وجيريمي بوجا وأوجوستو أووسو وكاميل جرابارا وأركاديوش ميليك، ما يترك لوتشيانو سباليتي بخيارات محدودة في مختلف مراكز الفريق. ولم تُسجل أي حالات إيقاف حاليًا، وستُضاف مستجدات التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما قائمة إصابات لاتسيو فأقصر، لكنها تضم أسماء مهمة. إذ يغيب ماتيو كانسيليري وألبرت جودموندسون وأليسيو فورلانيتو عن جينارو جاتوزو، الذي يستطيع فيما عدا ذلك الاعتماد على مجموعة مستقرة نسبيًا.

النتائج الأخيرة

يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

NEC
ف5-0
أتالانتا
ف2-0
كريمونيسي
خ0-1
كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
لاتسيو

لاتسيو - المستوى

ميلان
ت2-2
فينيزيا
ف0-2
ARE
ف2-0
JUV
ت3-3
مونزا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فاز يوفنتوس في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام كالياري في الدوري الإيطالي، بعدما أنقذ كولو مواني نقطة بضربة رأس. وكانت أفضل نتائج يوفنتوس خلال هذه الفترة فوزه الكاسح 5-0 على إن إي سي نيميخن في الدوري الأوروبي، لكن خسارتين متتاليتين، أمام ساسولو في الدوري الإيطالي وأمام كريمونيزي في مباراة ودية، تُبرزان التذبذب الذي يتعين على سباليتي معالجته.

كان أداء لاتسيو أكثر استقرارًا بفارق واضح، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وتعادل في الاثنتين الأخريين. وتغلب في مباراته الأخيرة على مونزا 3-1، وسبق أن تعادل 2-2 مع ميلان، ما أظهر قدرته على منافسة أبرز فرق الدوري. وتؤكد انتصاراته الثلاثة في خمس مباريات، مع غزارته التهديفية، أسباب موقع فريق جاتوزو في جدول الترتيب.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

يوفنتوستعادللاتسيو
1
2
2
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
كأس إيطاليا
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب أليانز في فبراير 2026، في نتيجة عكست تقارب المستوى في هذه المواجهة. ويتفوق لاتسيو في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في لقاءات الدوري الإيطالي، إلى جانب فوز في كأس إيطاليا. وتوزعت الأهداف بصورة متقاربة بين الفريقين خلال هذه المواجهات، التي حُسم معظمها بفوارق ضئيلة.

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

يحتل لاتسيو المركز الثاني في الترتيب الحالي للدوري الإيطالي، بينما يأتي يوفنتوس سادسًا، وهو فارق يمنح مباراته على أرضه أهمية إضافية، إذ يراها فرصة لتقليص المسافة مع الفرق المتقدمة في بداية الموسم.

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