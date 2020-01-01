يوفنتوس ضد لاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم

يوفنتوس 0 × 0 لاتسيو

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12' خطأ ليوفنتوس من اليسار ينفذه ديبالا بعرضية تصل لدي ليخت الذي يحول الكرة من يمين منطقة الجزاء إلى العمق بعرضية ثانية يبعدها الدفاع.

9' ديبالا يمرر كرة في يمين منطقة الجزءا لرونالدو الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين ستراكوشا.

6' إيموبيلي يمرر كرة خطيرة في يسار منطقة الجزاء حيث كايسيدو الذي يرسل تسديدة يبعدها تشيزني.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود ولاتسيو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل لاتسيو:

التشكيل | 3-5-2

توماس ستراكوشا

فرانشيسكو أكيربي - لويز فيليبي - باستوس

ديان أندرسون - دانيلو كاتالدي - ماركو بارولو - ميلنكوفيتش سافيتش - مانويل لازاري

تشيرو إيموبيلي - فيليبي كايسيدو

البدلاء: بوبي أديكاني - دينيس فافرو - سيلفيو بروتو - لوكا فالبو - جويدو جوريري - نيكولا أرميني - أندري أندرسون

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

آرون رامسي - بينتانكور - أدريان رابيوت

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - دوجلاس كوستا

البدلاء: كارلو بينسوليو - دانيلو - ماركو أوليفيري - ميراليم بيانتيش - بلايز ماتويدي - سيموني ماوتورو - دانيلي روجاني - ميريه ديميرال - ويسلي - باولو ديبالا - جيانلويجي بوفون

البيانكونيري قريب من حسم اللقب هذا الموسم، لكنه لا يقدم أداء جيد منذ عودة الكالتشيو من التوقف بسبب فيروس كورونا، لكنه محظوظ بتعثر المنافسين معه على لقب الدوري، لذلك لم يفقد المركز الأول حتى الآن.

تعادل يوفنتوس في آخر مباراتين مع ساسوولو 3-3 وأتالانتا 2-2، كما أنه خسر مباراة ميلان قبلهما 4-2، لذلك سيكون عليه تحقيق الفوز في المباراة القادمة لمصالحة جماهيره والعودة للطريق الصحيح.

يحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول برصيد 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، وقد لعب الفريق 33 مباراة فاز في 24 وتعادل في 5 وخسر 4.

لاتسيو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي ، حيث جمع 69 نقطة من 33 مباراة، فاز في 21 منهم وتعادل في 6 وخسر 6، ولم يفز الفريق في آخر 4 مباريات ويعيش نفس ظروف يوفنتوس ، لذا من المتوقع أن يسعى للفوز على المتصدر حيث أن هذا الطريق الوحيد لإسعاد الأنصار بعد ابتعاد لقب الدوري.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة القمة في الجولة 34 من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو على ملعب أليانز ستاديوم.