يوفنتوس يصارع أندية الدوري الإيطالي على مدافع بولندا

نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب سيمون زوركوفسكي من نادي جورنيك زابجة البولندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم لوجود اهتمام من قبل نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب البولندي الشاب سيمون زوركوفسكي، نجم دفاع فريق جورنيك زابجة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت التقارير التي أكدت أن بطل الدوري الإيطالي يتعاون مع فريق جنوى من أجل استقدام اللاعب للسيري آه قريبًا.

وذكرت التقارير أن يوفنتوس سيساعد جنوى في إتمام الصفقة على أن يتم الاتفاق على انتقال اللاعب لصفوف البيانكونيري فيما بعد.

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ويعد اللاعب صاحب الـ 21 من المواهب الدفاعية الشابة في أوروبا، ولن يكلف نادي يوفنتوس نفس القيمة التي كان سيدفعها حال انتقل له ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن اللاعب الشاب يعد هدفًا لفريق فيورنتينا الذي يبحث هو الآخر عن دعم دفاعه قريبًا.

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جدير بالذكر أن العلاقة بين يوفنتوس وجنوى في سوق الانتقالات مميزة للغاية وشهدت العديد من التعاون في الفترة الأخيرة.