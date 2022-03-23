تهديدات باستبعاد يوفنتوس من الدوري الإيطالي

تحدث جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إمكانية إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي المثيرة للجدل، وما يمكن أن تنطوي عليه من تأثيرات على بطولة الدوري الإيطالي.



وبعد عام من طرح الحديث عنها بزخم، يعود الحديث بقوة الآن عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، وبالذات بعدما أعلن رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي عن أن الفكرة "لم تفشل".



"يوفنتوس سيخرج من الدوري الإيطالي"



وتحدث جرافينا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن تأثير إقامة البطولة المحتملة على الكالشيو، قائلًا: "لا يزال الأمر مجرد حبر على ورق، لا شيء رسميًا بعد، ولكن إذا صار واقعًا، يوفنتوس سيكون خارج الدوري الإيطالي".



جرافينا يرى أن بطولة دوري السوبر الأوروبي لن تكون حلًا لمشكلات الكرة الأوروبية، مناديًا بالبحث عن حلول أكثر منطقية لتحسين نظام كرة القدم.



إجابة خاطئة لاحتياج حقيقي



وأكد جرافينا بهذا الصدد: "دوري السوبر الأوروبي هو إجابة خاطئة لاحتياج حقيقي، إيطاليا عليها أن تفكر في رفع جودة بطولتها وأن تكون سوقًا أكثر جذبًا للأسواق ذات الجنسيات المتباينة، العربية على سبيل المثال".



وكان يوفنتوس قد أثر على البقاء في صف إقامة بطولة الدوري الأوروبي إلى جانب كل من ريال مدريد وبرشلونة بعدما انسحبت كل الأندية التي نادت بتلك البطولة من الشراكة على وقع تهديدات جادة من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، انتهت بفرض عقوبات على كل الأندية الـ 12 التي خططت لإقامة هذه البطولة.

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