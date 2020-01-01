ساري: لا أخشى الرحيل وعلى رونالدو القيام بوظيفته

مواجهة حاسمة بين يوفنتوس ولاتسيو بسباق الدوري الإيطالي

علق ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن تدريب النادي الإيطالي بعد نهاية الموسم الحالي.

العديد من الانتقادات وجهت إلى ساري في الفترة الأخيرة، بعد خسارة لقب كأس إيطاليا لصالح نابولي، واهتزاز النتائج في بطولة الدوري، كان آخرها التعادل ضد ساسوولو الأسبوع الماضي.

مواجهة حاسمة وهامة جداً ليوفنتوس غداً الإثنين ضد لاتسيو في سباق المنافسة على الدوري، ليخرج ساري للحديث عن الشكوك حول مستقبله.

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وقال المدرب الإيطالي:"هل سألت يوماً ما أحد السائقين بسباقات السيارات فورمولا 1 هل يخاف من السرعة أم لا؟ هذه الأنباء واردة الظهور في كرة القدم عندما تخسر أو لا تفوز بأي مباراة"".

وأضاف:"لدي عقد مع إدارة النادي وأريد الاستمرار حتى نهايته، مستقبلي هو غداً والمباراة التي سنخوضها، نواجه العديد من الصعوبات مثل كل الأندية، عشت نفس الفترة مع تشيلسي العام الماضي قبل رغبتي في العودة إلى إيطاليا".

كريستيانو رونالدو لا يمر بأفضل فتراته مع يوفنتوس، بعد المستوى المحبط ضد ساسوولو، ليقوم ساري بالرد على إمكانية تغيير شكل الخط الهجومي للفريق ضد لاتسيو.

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وأوضح مدرب يوفنتوس:"في اللحظة الحالية يجب التركيز على الاستمرارية والصلابة، لا يهم من يلعب في خط الهجوم، يجب عليهم فقط القيام بوظيفتهم".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي بـ77 نقطة، مقابل 71 لإنتر وأتالانتا، بينما يأتي لاتسيو بالمركز الرابع بـ69 نقطة.