ساري: استحقينا ركلتي جزاء لكن ليون لا يلعب بالدوري الإيطالي

مدرب يوفنتوس يشعر أن فريقه تعرض للظلم أمام الفريق الفرنسي

يعتقد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه استحق الحصول على ركلتين جزاء، خلال مباراته مع ليون في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس تعرض لهزيمة صادمة أمام نظيره الفرنسي بهدف دون رد، أحرزه لوكاس توزارت، ليتصعب موقف الفريق الإيطالي قبل مباراة الإياب الشهر القادم.

ساري قال عقب الخسارة:"أواجه صعوبة كبيرة في تمرير مفهوم الكرة التي أريدها إلى هذا الفريق، حتى عندما لعبنا بلمسات قليلة كنا بطيئين للغاية وعلينا العمل على ذلك".

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وأضاف:"يجب معالجة الأخطاء والكرة البطيئة التي لعبناها قبل مباراة العودة، لحسن الحظ مازالت أمامنا 90 دقيقة أخرى لتعويض الفارق وضمان التأهل".

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وتابع:"كانت هناك ركلتان جزاء لنا، واحدة لكريستيانو رونالدو والأخرى لباولو ديبالا، لو كنا في إيطاليا بالدوري لاحتسبهما الحكم، ولكن اللعب في أوروبا له معايير مختلفة يجب التكيف عليها".

يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 17 مارس القادم على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس، حيث يحتاج الأخير للفوز بفارق أكثر من هدف لبلوغ دور الثمانية.