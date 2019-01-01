بوتشيتينو : إريكسن لا يمانع البقاء في توتنهام

وسط التكهنات المستمرة حول رحيله عن الفريق

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، على ترحيب لاعب وسط الفريق كريستيان إريكسن بالبقاء مع النادي الإنجليزي.

صانع الألعاب الدنماركي ينتهي عقده مع توتنهام في صيف 2020، ولم يتوصل لأي اتفاق للتجديد حتى الآن.

اللاعب جعلها واضحة وصريحة حول رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر بضمه.

بوتشيتينو قال عن إريكسن:"سيكون سعيداً بالبقاء هنا، كل شخص لديه بعض الطموحات والتحديات التي يريد خوضها ولكنه يتمتع بالعقلية المناسبة للمشاركة مع الفريق".

وأضاف:"نحن نحترمه كثيراً كواحد من أهم اللاعبين ونُقدر كل ما قدمه في السنوات الماضية".

وتابع:"يشعر بسعادة كبيرة معنا، وأما بالنسبة لظهوره كأساسي فهذا الأمر يعتمد على مستواه في الملعب".

ميسي: لم التق جريزمان وديمبيلي مستقبل برشلونة

جماهير باريس سان جيرمان تُحضر مفاجأة جديدة لنيمار

وأما عن البداية السيئة للموسم:"من المهم جداً التركيز الفترة المقبلة، هذه المجموعة مستمرة حتى يناير القادم، وقتها ستعود الشائعات مرة أخرى".

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني، قبل مباراة الفريق أمام كريستال بالاس بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم.