يوفنتوس يزاحم كبار أوروبا على إيريكسن

الدنماركي طلب الرحيل عن توتنهام

هيثم محمد تويتر

أفادت تقارير بأن يوفنتوس عاد للاهتمام بالتعاقد مع الدولي الدنماركي ونجم توتنهام كريستيان إيريكسن، والذي يحظى باهتمام من عدة أندية كبرى.

وينتهي عقد إيريكسن مع سبيرز في نهاية الموسم الجاري، وسبق وأعلن في بداية الصيف عن رغبته بخوض تحدي جديد.

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وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن يوفنتوس مستعد للتحرك مجدداً لضم إيريكسن، ولكن في يونيو المقبل وليس في يناير، لرغبته بضمه مجاناً.

وأوضح التقرير أن انتظار البيانكونيري للصيف المقبل قد يكلفه الصفقة في ظل اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ بضم صانع الألعاب.

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وبحسب الصحيفة، فتوتنهام وضع مبلغ 30 مليون يورو سعراً للإيريكسن للأندية المهتمة بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وتعاقد يوفنتوس الصيف الماضي مع الثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو مجاناً بعد انتهاء عقودهما في أرسنال وباريس سان جيرمان.