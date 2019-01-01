الإصابة تهدد ظهور رابيو مع يوفنتوس ضد أتالانتا

شكوك أيضاً حول مشاركة ميراليم بيانيتش

استعاد فريق يوفنتوس لخدمات لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي، قبل مواجهة أتالانتا القادمة بالدوري الإيطالي.

ماتويدي غاب عن فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده، بسبب تعرضه لإصابة طفيفة لكنها لن تعيقه عن التواجد السبت المقبل.

وأما مواطنه أدريان رابيو، أكد الموقع الرسمي ليوفنتوس تعرضه لإصابة في الفخذ منعته من إكمال مران الفريق اليوم الأربعاء.

وأوضح يوفي أن الفرنسي تدرب بشكل جزئي فقد، لمعاناته من إجهاد طفيف في عضلات المقرب الأيسر.

وتمثل هذه الإصابة ضربة جديدة لرابيو، الذي ظهر في 9 مناسبات فقط هذا الموسم منهم 4 كأساسي.

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وعلى جانب آخر تستمر الشكوك حول ظهور ميراليم بيانيتش، الذي تدرب جزئياً فقط مع فريق المدرب ماوريسيو ساري.

يذكر أن يوفنتوس يخوض مواجهة أتالانتا، وهو على صدارة الدوري الإيطالي بـ32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر الثاني بعد 12 جولة.