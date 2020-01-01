رونالدو بعد السقوط بثلاثية : نتيجة غير مقبولة وسنحتفل في النهاية

نهاية سيئة لعام 2020 بالنسبة للفريق الإيطالي

وجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، رسالة شديدة اللهجة للاعبي فريقه، بعد الخسارة أمام فيورنتينا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس كان يتمتع ببداية جيدة بلا هزائم على المستوى المحلي، قبل أن يسقط أمس، الثلاثاء، على أرضه ضد فيورنتينا بثلاثية أحرزها مارتين كاسيرس ودوسان فلاهوفيتش وأليكس ساندرو في مرماه.

رونالدو قرر توجيه رسالة إلى فريقه، بعد الصدمة القوية التي تلقاها في المباراة الأخيرة له في عام 2020.

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وقال البرتغالي عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"بالأمس، أنهينا مبارياتنا في عام 2020 بأداء ضعيف ونتيجة غير مقبولة، وهو عام خاص للعديد من الأسباب مثل الملاعب الفارغة وفيروس كورونا والمباريات المؤجلة والتوقف الطويل والجدول المزدحم".

وأضاف:"هذا ليس عذرًا لأي شيء، نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة أكثر اتساقًا، نحن يوفنتوس ولا يجب أن نقبل بأقل من التميز على أرض الملعب".

وتابع:"أتمنى أن يساعدنا هذا التوقف القصير على العودة أقوى للظهور بصورة أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، لأن الموسم لا يزال طويلًا، وأعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى في النهاية، ثقوا بفريقنا بقدر ما نثق بكم ولن نخذلكم".

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يذكر أن يوفنتوس يعود مرة أخرى للمباريات أمام أودينيزي في 3 يناير المقبل ببطولة الدوري، بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد في أوروبا.