يوفنتوس يكشف تفاصيل التعاقد مع رونالدو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن كواليس صفقة جلب كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الصيف الماضي.

وكان يوفنتوس قد ضم رونالدو في يوليو الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد مفاوضات قصيرة لم تستغرق أكثر من أسبوع.

وقال باراتيتشي مع "سكاي": "كنت في اجتماع مع وكيل رونالدو مينديش من أجل كانسيلو، وقال لي هل تعلم أن رونالدو يريد يوفي". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "قال لي إنكم بالتأكيد لا تصدقونني، قلت له نصدق رغبة رونالدو ولكن لا نظن أن الصفقة ممكنة وهي أقرب للمستحيل".

وختم باراتيتشي: "نجلي يحب رونالدو وسألني بالماضي لماذا لا تشتريه قلت له إن الأمر مستحيل، عند وصوله قال لي أنت حققت المستحيل".

ويقدم رونالدو موسماً مميزاً مع يوفنتوس منذ وصوله بتسجيله عشرة أهداف في الدوري الإيطالي حتى الآن.

وكان يوفنتوس، بوجود رونالدو، قد فاز على روما مساء السبت بهدف نظيف ليواصل تحليقه منفرداً في صدارة السيري آ.