كم دفع يوفنتوس للتعاقد مع رابيو ورامسي؟

صفقات صُنفت على كونها مجانية للبيانكونيري

تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية حجم الأموال المدفوعة من قبل يوفنتوس للتعاقد مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامسي في الانتقالات الصيفية.

ويفترض أن انضمام الثنائي إلى صفوف يوفنتوس كان مجانياً بعد انتهاء عقودهما مع أنديتهما، ولكن التقارير تكشف عن وجود عمولات تم دفعها.

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"كوريري" كشفت أن رابيو كلف يوفنتوس 1.4 مليون يورو، قيمة العمولة التي تحصلت عليها والدته فيرونيك لإتمام الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، كلف رامسي يوفنتوس 3.6 مليون يورو كعمولة لوكلائه لإتمام وصوله للبيانكونيري بعد انتهاء عقده في أرسنال.

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وذكر التقرير أن هناك مبالغ إضافية دفعها يوفنتوس أيضاً للوكلاء التابعين للاتحاد الدولي الذين ساعدوا في إتمام تلك الصفقات، دون توضيح قيمتها.

ويشارك رامسي مع يوفنتوس في اللقاءات الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يعاني رابيو من بقاءه على مقاعد البدلاء.