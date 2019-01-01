يوفنتوس يواصل مطاردة راكيتيتش

اللاعب كان قريباً من مغادرة برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس سيواصل محاولاته للتعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة.

وارتبط راكيتيتش بإمكانية مغادرة برشلونة هذا الصيف بعدما ذكر أنه جزء من الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار.

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وقالت "توتوسبور" إن يوفنتوس لم يتوقف عن محاولة ضم راكيتيتش، وسيبدأ في يناير المقبل المفاوضات لضمه من جديد.

وتحدثت التقارير أن يوفنتوس حاول الحصول على راكيتيتش في صفقة تبادلية مع فيديريكو بيرنارديسكي أو إيمري تشان.

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وأشارت الصحفية المقربة من يوفنتوس أن النادي الإيطالي سيعمل على التعاقد مع راكيتيتش في يونيو 2020.

ولم يبدأ راكيتيتش أي من لقاءات برشلونة الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.