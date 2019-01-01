إيكاردي يعطي إشارة جديدة حول استمراره مع إنتر

المهاجم الأرجنتيني قد يبقى لموسم آخر مع النيراتزوري

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعطى المهاجم الإيطالي ماورو إيكاردي، إشارة جديدة حول إمكانية استمراره مع إنتر لما بعد فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيكاردي خرج من حسابات المدرب الجديد أنطونيو كونتي، بعد تعاقد الأخير مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

الأمر الذي يجعل اللاعب مطالباً بالبحث عن نادي جديد، قبل انتهاء سوق الانتقالات الإيطالي يوم 23 أغسطس القادم.

شبكة "ميدياسيت" الإيطالية أكدت ارتداء إيكاردي القميص رقم 7 مع النيراتزوري، والبقاء لموسم آخر مع النيراتزوري.

اللاعب نفسه نشر صوراً له على حسابه بموقع "إنستجرام"، يعرض فيها منزله الجديد في مدينة ميلانو.

سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

وهو ما يعني أن صاحب الـ26 عاماً سيبقى مع إنتر لفترة أطول، رغم تصريحات كونتي وبيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي حول رحيله.

يذكر أن أندية روما، نابولي، موناكو ويوفنتوس، جميعها حاولت التعاقد مع إيكاردي ولكن دون جدوى.