يوفنتوس يتحرك لتجديد عقود نجومه وضم مدافع أياكس

يوفنتوس يعمل نحو المستقبل

هيثم محمد تويتر

أوردت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يعمل على تجديد عقود نجميه باولو ديبالا وفويتشيك تشيزني، بالإضافة لمحاولة التعاقد مع جويل فيلتمان، مدافع أياكس.

وتألق ديبالا في الأسابيع الأخيرة وسجل هدفاً في الانتصار على إنتر بميلانو، ليستعيد مكانته كأساسي بعد بداية صعبة، بينما ثبت تشيزني نفسه كرقم واحد في حراسة مرمى الفريق.

وعلم "جول" أن يوفنتوس عرض على تشيزني تمديد عقده حتى 2024 بعد المستوى الطيب الذي ظهر به هذا الموسم وسابقه.

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وفي نفس السياق، ذكرت "توتوسبورت" أن مسؤولي الفريق يعملون على تمديد عقد ديبالا لنفس العام مثل تشيزني، وذلك بعد تألقه الكبير وإثبات نفسه.

وأكد ديبالا في أكثر من مناسبة سعادته بالاستمرار مع يوفنتوس وعدم عزمه الرحيل عن الفريق رغم ارتباطه بتوتنهام ومانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس أرسل وفداً لمراقبة فيلتمان، ظهير أياكس الأيمن، في مباراة هولندا أمام بيلاروسيا الأخيرة.

وينتهي عقد اللاعب في 2021، ويحظى باهتمام في إيطاليا من روما وأتالانتا، إذ حاول الثنائي ضمه الصيف الماضي، حسبما أشارت الصحيفة.

ويلعب يوفنتوس مع بولونيا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.