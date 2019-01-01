حالة من الإحباط في يوفنتوس بسبب عناد خضيرة

رفض العديد من العروض المقدمة للتعاقد معه

تسود حالة من الإحباط الشديد بنادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، ورفضه المستمر للعروض المقدمة لضمه.

خضيرة يعتبر فائضاً عن احتياجات يوفي للموسم الجديد، بعد تعاقد البيانكونيري مع كل من أدريان رابيو وآرون رامسي.

المدرب ماوريسيو ساري أخبر اللاعب بوضوح، بأنه خارج حساباته بشكل كامل، ليصبح الوحيد هو الخيار الأنسب له.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد غضب إدارة يوفنتوس وساري، بسبب رفض خضيرة المستمر لكل عروض بيعه.

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أندية ولفرهامبتون، فنربخشة، بيشكتاش وبعض فرق الدوري الأمريكي حاولت ضم خضيرة ولكن دون نتيجة.

الفريق الوحيد الذي كان يطمح الألماني الانتقال له، هو أرسنال، ولكن النادي الإنجليزي لم يكن مهتماً بالتعاقد معه.

وهو ما يضع يوفنتوس أمام خيار فسخ عقد صاحب الـ32 عاماً بالتراضي، ومنحه حرية الانتقال لأي نادي مقابل التخلص من راتبه.