هيجواين: لم أفشل في تشيلسي

المهاجم الأرجنتيني يتحدث عن تجربته القصيرة مع البلوز

يعتقد جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، أن تجربته مع تشيلسي العام الماضي لم تكن فاشلة، لكنها ليست الأفضل في مسيرته الكروية.

هيجواين انضم من يوفنتوس معاراً لميلان الموسم الماضي، قبل قطع فترة الإعارة في يناير لينتقل لتشيلسي للعمل مع المدرب ماوريسيو ساري.

صاحب الـ32 سنة لم يكن في أفضل حالاته خاصة من الناحية التهديفية، ولكنه فاز مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وتأهل معه لدوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في تصريحات لصحيفة "تيليجراف:"كان يمكنني الظهور بشكل أفضل، ولكني لا أعتقد أنني فشلت هناك لكل ما حققناه على المستوى الجماعي بنهاية الموسم".

وأضاف:"فزنا بالدوري الأوروبي وحجزنا مقعداً بدوري أبطال أوروبا، وحققنا بعض النتائج الإيجابية، ربما التوقعات كانت أكبر ولكني أرى أن الأهداف تحققت على المدى القصير".

وتابع:"عندما تكون لاعباً جيداً فالناس ترفع توقعاتها منك، ومع ذلك لا يضعون في الحسبان حقيقة مجيئك من دوري مختلف وأسلوب مغاير تماماً عن البريميرليج".

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واستكمل:"أرحب دائماً بالنقد البناء وليس الذي يهدف لهدم كل شيء والإساءة، أشعر بالحظ أيضاً لأنني لعبت بواحد من أفضل الدوريات في العالم".

يذكر أن هيجواين يعيش فترة مميزة مع يوفنتوس هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 7 في 25 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.