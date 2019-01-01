ماذا قال بيرلو عن رحيل بن عطية ومستقبل ديبالا؟

نجم يوفنتوس السابق يتحدث عن سوق الانتقالات الخاص بالفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل طلب باولو ديبالا الرحيل عن الفريق الصيف القادم، كما قال أن النادي لم يُخطئ بالتخلي عن مهدي بن عطية.

ورحل بن عطية عن يوفنتوس باتجاه الدحيل القطري بناءً على طلبه، وقد أيد بيرلو قرار النادي التخلي عنه، بقوله "باعتقادي أن رحيل بن عطية لا يُمثل مشكلة لليوفنتوس، إن أراد اللاعب الرحيل عن فريقه، فالنادي يجب أن يُفسح له المجال".

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أضاف حول مستقبل الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا "النادي سيتحدث مع ديبالا، ولن يكون سعيدًا بالتأكيد. هل سيغادر ديبالا؟ الأمر يعتمد على احتياجات النادي. يوفنتوس بالتأكيد سيبحث عن مهاجم جديد غن رحل ديبالا، لأن ماندجوكيتش لن يكون أصغر سنًا".

يُذكر أن عدد من الأندية أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع ديبالا، وقد قيل أن يوفنتوس قد يستغله في الحصول على بول بوجبا نجم وسط اليونايتد.