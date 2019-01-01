بوفون يقرب بيرين من بنفيكا

الدولي الإيطالي يريد اللعب أساسياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس، أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف بنفيكا في الأيام المقبلة.

ويبحث بيرين عن فريق يسمح له باللعب أساسياً بعدما قضى الموسم الماضي احتياطياً في يوفنتوس للبولندي وشليش تشيزني.

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وذكرت "سكاي" أن بيرين وافق على الانتقال إلى صفوف بنفيكا بعدما أقنعه المدير الرياضي ريو كوستا، وأن الاتفاق تم بين الناديين.

وبحسب "سكاي"، فبيرين سينتقل على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء مقابل 15 مليون يورو تدفع الموسم المقبل، وتشمل قيمة الإعارة.

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ويأتي رحيل بيرين بعد عودة جيانلويجي بوفون مجدداً لصفوف يوفنتوس، والاتفاق على لعبه دور البديل لتشيزني الموسم المقبل.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع بيرين من جنوى الموسم الماضي بمقابل العشرين مليون يورو، ولكن غاب لفترات متعددة بسبب الإصابة.