رونالدو يفتح النار على اختبارات كورونا : مجرد هراء

المهاجم البرتغالي لن يلعب ضد برشلونة

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمهاجمة الطريقة المتبعة لاختبار اللاعبين، لفحص إصابتهم بفيروس كورونا، بسبب تأكد غيابه عن مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا.

الاتحاد البرتغالي سبق أن أعلن إصابة رونالدو بالفيروس يوم 13 أكتوبر الجاري، ليغيب عن مواجهات يوفنتوس ضد كروتوني وفيرونا ودينامو كييف.

صاحب الـ35 سنة كان يطمح في التعافي قبل مواجهة برشلونة بالأبطال، لكن نتيجة المسحة الطبية الثانية له بعد الإصابة كانت إيجابية ليغيب عن اللقاء.

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رونالدو نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وأكد أنه يشعر بحالة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

وفي رد على نفس الصورة، فتح البرتغالي النار على اختبارات كورونا ووصف الأمر بالهراء، في هجوم واضح وصريح على الطريقة المتبعة للكشف عن إصابة اللاعبين.

ولا يعتبر رونالدو هو أول من يهاجم المسحة الطبية لكورونا، حيث اشتكى إنتر من غياب لاعبه المغربي أشرف حكيمي عن مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري الأبطال، وتحول عينته من إيجابية إلى سلبية خلال 48 ساعة فقط.

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وهو ما دفع إنتر للتشكيك في إصابة اللاعب وحمله للفيروس بالصورة التي تجعله ينقل الوباء للمزيد من الأشخاص.

يذكر أن يوفنتوس يلعب الليلة ضد برشلونة، وهو في المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة بالأبطال، بفارق الأهداف عن الفريق الكتالوني، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط.