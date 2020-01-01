يوفنتوس بدونه أضعف من روما.. كيف ساهم رونالدو في حسم الدوري الإيطالي؟

سجل تهديفي مميز ولحظات حاسمة في مسيرة المهاجم البرتغالي هذا الموسم

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجله المميز على مستوى جميع الفرق التي لعب لها، بعد حسمه لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

صاحب الـ35 سنة، نجح في تسجيل الهدف الأول، بالمواجهة التي فاز بها فريقه على سامبدوريا بهدفين نظيفين، بالجولة 36 من البطولة.

رونالدو ظهر بصورة مميزة كالعادة في واحدة من أصعب الفترات على فريقه، ليقود السيدة العجوز لاقتناص لقب الدوري التاسع على التوالي.

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إسهامات رونالدو كثيرة في الدوري ولا يمكن إنكارها من ناحية الأداء أو على صعيد الأرقام..

رجل الأوقات الصعبة

مهاجم يوفنتوس الأبرز هذا الموسم، تمكن من حسم 12 مباراة كاملة مع فريقه في سباق الدوري هذا الموسم، وهذا ما يعكس تأثيره الواضح.

نجم ريال مدريد السابق، ساهم بشكل مباشر في فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا مرتين، جنوى، فيرونا، روما، بارما ولاتسيو.

وتسببت أهدافه في انتصار فريقه بشكل غير مباشر ضد أودينيزي، كالياري، فيورنتينا وبولونيا وجنوى.

وبمجموع المباريات التي حسمها رونالدو بشكل مباشر نجد أنها وصلت إلى 21 نقطة كاملة، من أصل 83 جلبها الفريق الإيطالي.

وهو ما يعني أنه لو لم يتواجد البرتغالي، لحصد الفريق 62 نقطة فقط، ليحتل المركز السادس خلف روما الخامس بـ64 نقطة.

سجل تهديفي مميز

مرة أخرى أثبت البرتغالي أن السن مجرد رقم لا أكثر، بعد السجل التهديفي المميز الذي حققه مع يوفنتوس هذا الموسم، ومازالت الفرصة أمامه لإضافة المزيد.

المهاجم البرتغالي نجح في هز الشباك 31 مرة لصالح يوفنتوس هذا الموسم، بفارق 3 أهداف عن تشيرو إيموبيلي متصدر الهدافين بالدوري.

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الرقم يعكس الحالة التهديفية المميزة لرونالدو، وحفاظه الشديد على مستواه، رغم الحالة السيئة التي مر بها يوفنتوس هذا الموسم.

ربما ما حدث في الدوري، يأتي كمؤشر ليوفنتوس قبل مواجهة ليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نحو نهاية سعيدة للموسم وربما لقب أوروبي انتظره عشاق السيدة العجوز لسنوات، وسط طموحات وانتظار لمساعدة رونالدو لتحقيق هذا الحلم.