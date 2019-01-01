يوفنتوس يستغل وضعية باريس سان جيرمان ويحلم بضم مبابي

باريس قد يكون مجبراً لبيع نجمه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية صباح الأربعاء أن يوفنتوس يريد استغلال أوضاع باريس سان جيرمان المالية المعقدة والتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.

وتم فتح تحقيق مع النادي الباريسي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن خرقه قواعد اللعب النظيف، مما قد يضع تحت طائلة العقوبات واحتمالية بيع أحد نجومه.

وأشارت "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس ورئيسه أندريا أنييلي يريدان مكافأة جماهير الفريق برونالدو جديد الصيف المقبل في صورة مبابي. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يريد استغلال أن النادي العاصمة قد يكون مضطراً للتضحية بواحداً من نجميه نيمار أو مبابي الصيف المقبل لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي.

رسمياً | تشيلسي يتعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند

رياضة واحدة.. شغف واحد.. كرة القدم! ❤️⚽️ pic.twitter.com/mmikjDMHt6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

باريس سان جيرمان يتحرك نحو مدافع إنتر

وذكر التقرير أن يوفنتوس يريد أيضاً استغلال نقطة أخرى، وهي أن اللاعب لا يملك وكيل أعمال ويتولى إدارة شؤونه والده ووالدته ومجموعة محاماة، مما يسهل المفاوضات بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد للتضحية بنجمه باولو ديبالا من أجل توفير سيولة مادية تساعد في إنجاز الصفقة، وقدرت "ريبوبليكا" الأرجنتيني في حدود المائة مليون يورو.

كان بي إس جي قد ضم مبابي الصيف قبل الماضي مقابل 180 مليون يورو من صفوف موناكو.