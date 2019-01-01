يوفنتوس ومينديش يوضحان حقيقة رحيل رونالدو

أجواء متوترة بين رونالدو ويوفنتوس؟

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، وجورجي مينديش, وكيل النجم كريستيانو رونالدو، أن لا حقيقة وراء شائعات رحيل البرتغالي عن السيدة العجوز الصيف المقبل.

ومر رونالدو بشهر سلبي مع البيانكونيري في نوفمبر بعدما فشل في تسجيل أي هدف، وعانى من مشاكل على مستوى الركبة.

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وقال باراتيتشي مع "توتوسبورت": "رونالدو سيستمر بكل تأكيد، هو غاضب لأنه شخص يحب التنافس وهذه طبيعته، رغبته أن يستمر في القمة، هو مثل الحيوان يريد دائماً الفوز".

وأكمل: "ذلك الحديث عن رحيله لا يجعلني أضحك، مشكلة الركبة تضايقه كثيراً، نادراً ما يصاب، لذا هو ليس متعوداً على ذلك، في سنة ونصف لم أره يعاني من صداع حتى".

واستمر المدير الرياضي: "أن تعيش مع ألم أمر مزعج ويغضبك كثيراً، سنرى عندما يستعيد مستواه والقدرة على التدريبات كيف سيعود لمستوياته الطبيعية، لا نشعر بالقلق، وجوده يحسن من النادي".

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واتفق مينديش مع باراتيتشي في عدم وجود فرصة لرحيل رونالدو بتصريحات مع "كوريري ديلا سيرا": "تلك القصة حول رحيل رونالدو الصيف المقبل لا صحة لها".

وأكمل: "يملك عقداً حتى 2022، وهو سعيد في يوفنتوس، فاز معهم الموسم الماضي وتم اختياره أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، لماذا يرحل إذاً".

وختم: "مرة أخرى أعيد كلامي، رونالدو سيكون مع يوفنتوس الموسم المقبل لأن ذلك الحديث حول مستقبله لا أساس له من الصحة وبعيد عن الواقع".

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد الصيف قبل الماضي مقابل 105 مليون يورو، وعقده مستمر مع الفريق حتى 2022.