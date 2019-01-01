لماذا غير يوفنتوس مواعيد مبارياته في الدوري الإيطالي؟

يوفنتوس يبحث عن لقب تاسع على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أن السوق الآسيوية هي السبب وراء طلب يوفنتوس تعديل مواعيد لقاءاته المحلية لهذا الموسم بالكرة الإيطالية.

وبدأ يوفنتوس موسمه هذا الموسم بالانتصار في لقاء بارما خارج أرضه، ثم التغلب على نابولي بالجولة الثانية للدوري.

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وكتبت "توتوسبورت" أن السبب وراء تفضيل يوفنتوس وضع مبارياته في توقيت مبكر لهذا الموسم هو التسويق في آسيا.

ويلعب يوفنتوس خمس من مواجهاته في الأسابيع المقبلة بالدوري في الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي لإيطاليا، وهو ما يتناسب مع توقيت شرق آسيا.

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وسيلعب يوفنتوس أمام ليتشي، سبال، فيورنتينا، أتالانتا، وأودينيزي في الميعاد المذكور، ويواجه ساسولو بالثانية عشر والنصف ظهراً.

ويحظى يوفنتوس بشعبية كبرى في الأسواق الآسيوية، وهو ما دفع الفريق للخروج بالمعسكر الإعدادي إلى الصين هذا الصيف.