بونوتشي: التواصل هو الحل الأفضل لأزمة تشان

رفض الحديث كثيراً خلال تواجده بمعسكر المنتخب الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، على ضرورة التواصل من أجل حل أزمة زميله الألماني إيمري تشان.

لاعب وسط يوفي خرج في تصريحات غاضبة هذا الأسبوع، بعد استبعاده من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا.

الألماني اتهم إدارة يوفي ومدرب الفريق ماوريسيو ساري بالكذب، بعد حصوله على وعود بدخول القائمة.

بونوتشي قال عن تلك القضية:"لا أعرف ما حدث بالتفصيل، ولكن اعتقد أن التواصل هو الحل للخروج من هذه الأزمة".

وأضاف:"لا أريد الحديث كثيراً في الوقت الحالي، كل تركيزي الآن على المنتخب الوطني وتصفيات اليورو".

وعن العنصرية:"الوضع أصبح حساساً بدرجة كبيرة، يجب اتخاذ قرارات صارمة بحرمان المذنبين من دخول الملاعب".

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وأما مواجهة أرمينيا:"سنفتقد كيليني كثيراً، نحن الآن بحاجة للفوز أمام خصم صعب، قدموا مباراة جيدة ضد اليونان، وسيدخلون مباراتنا بحماس كبير للفوز".

يذكر أن إيطاليا تلعب غداً الخميس ضد أرمينيا في تصفيات يورو 2020، قبل مواجهة فنلندا يوم الأحد القادم.