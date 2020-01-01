الدوري الإيطالي يحدد الشرط الوحيد لعودة المسابقة

بعد سلسلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، عن الشرط الوحيد لعودة النشاط بالبطولة مرة أخرى هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا.

انتشار كورونا تسبب في أزمة عالمية بمختلف المجالات، وأوقف الأنشطة الكروية بالدوريات حول العالم وعلى رأسها المسابقة المحلية في إيطاليا.

بيان عاجل نشرته اللجنة، جاء فيه التأكيد على استئناف الموسم الحالي من الدوري، في حالة توافر الأجواء الصحية التي تسمح بذلك.

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وجاء هذا القرار بعد اجتماع الأندية لأكثر من ساعتين، في مكالمة جماعية عبر الإنترنت، لحسم مصير البطولة، وسط سلسلة من التأجيلات انتظاراً لتحسن الموقف.

وتم التوصل في النهاية بارتباط عودة الدوري مرة أخرى للحياة، بتطورات فيروس كورونا في إيطاليا، لحين انتهاء الانتشار المتزايد للوباء في البلاد.

وعلى جانب آخر لم تظهر أي ملامح بشأن مسألة خفق رواتب اللاعبين، رغم المطالبات المستمرة لنجوم كرة القدم، بتقديم المساعدة للمنظمات والمؤسسات الصحية.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة، محادثات ومفاوضات مع الأندية بشأن هذا الأمر، مع تحليل تأثير وعواقب انتشار الفيروس من خلال جداول أعمال تم إعدادها بالفعل، على جميع المستويات الطبية والاقتصادية والتنظيمية والرياضية.

وشهد الاجتماع الذي عُقد بحضور مختلف الشركات الراعية للمسابقة، تنشيط حملة مؤسسية لمساعدة المستشفيات والأطباء وجميع العاملين بالمجال الطبي في محاربة الفيروس المميت.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري قبل التوقف، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن لاتسيو الثاني بعد 26 جولة.