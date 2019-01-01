ساري: تركيزي على الأداء وليس النتيجة أمام إنتر

أشاد بكونتي ووصفه أحد أفضل المدربين في العالم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

طالب ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، لاعبي فريقه بالتركيز على الجودة والأداء قبل النتيجة أمام إنتر.

النيراتزوري يستضيف يوفي غداً الأحد على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

السؤال الأول لساري في المؤتمر الصحفي للمباراة، كان إقناع باولو ديبالا وجونزالو هيجواين باللعب معاً في ثنائية هجومية.

وجاء رد الإيطالي:"لا أحتاج لإقناع اللاعبين، أريد فقط اتخاذ القرارات التي ربما لا تعجب البعض وهذا شيء طبيعي، ولكني أتوقع رد فعل إيجابي من الجميع".

وأما عن إنتر:"نحن نلعب ضد فريق قوي ويتمتع بحالة جيدة الآن، فوز أحد الفريقين لا يعني أنه الأقرب للفوز بالدوري، ولكنها تجربة تريد خوضها بكل تأكيد".

وأضاف:"يمكنهم التحكم بالكرة بشكل ممتاز ويستطيعون تشكيل خطورة على الخصم من خلال الاستحواذ والهجمات المرتدة ويدافعون بشكل جيد جداً".

رأيه في كونتي:"واحد من أفضل المدربين في العالم وأثبت نفسه بكل المستويات، ولكن المباراة بين يوفنتوس وإنتر وليس ساري وكونتي".

واستكمل:"المواجهة لا تحمل أي أهمية في سباق الفوز بالدوري الوقت مبكر جداً للحكم الآن، علينا الانتظار 31 جولة قادمة".

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وعن أسلوبه:"بكل تأكيد تركيزي على الأداء والارتفاع بمستوى جميع اللاعبين، وهذا ما سيجعل تحقيق نتائج إيجابية أكثر سهولة، قمنا بتغيير خطتنا أكثر من مرة لهذا الهدف".

دفاع إنتر:"الأرقام تؤكد أنهم الأفضل دفاعياً في الدوري الإيطالي حتى الآن، من الناحية الفردية والجماعية، ولكنهم يتمتعون بالقوة في كل المراكز".

مشاركة بيرنارديسكي:"عانيت الأسابيع الماضية لإيجاد المكان المناسب له، وأخيراً ظهر بالمستوى المطلوب أمام ليفركوزن، هل يلعب ضد إنتر؟ أفضل إخباره بشكل شخصي وليس عن طريق وسائل الإعلام".

ويخوض يوفنتوس مواجهة الغد وهو في المركز الثاني بجدول الدوري، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب الصدارة حتى الآن.