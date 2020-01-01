أنييلي يؤكد اتفاقه مع رئيس إنتر في أزمة كورونا

العديد من الأحداث الرياضية تم تأجيلها في إيطاليا

أعرب أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، عن أسفه تجاه تأثر النشاط الرياضي المحلي، بانتشار فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم.

إيطاليا تعتبر من أكثر الدول تأثراً بالمرض الجديد، وهو ما انعكس بالسلب على الأحداث الكروية، بتأجيل العديد من المباريات أبرزها مواجهتين ليوفنتوس ضد إنتر بالدوري وأمام ميلان بالكأس.

وقال أنييلي عن هذه الأزمة:"الاقتصاد سيتأثر بشكل كبير جداً، نتمنى إيجاد حلاً للموقف في أقرب فرصة ممكنة لأن الأمر سيعود بالسلب على الجميع".

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وأضاف:"نطمح في عودة النشاط مجدداً حتى نتطلع لعام 2021 بانطباعات إيجابية للتعافي مما حدث هذه السنة".

وتابع:"كانت هناك العديد من النقاشات الجادة حول هذا الموقف، الأمر لا يتعلق بالأندية فقط، لأن السلطات جعلت الأمور واضحة بوضع سلامة الجميع فوق كل شيء، والآن تقع مسؤوليتنا في اتباع هذه التعليمات".

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واستكمل:"رأينا واضح من البداية، العلماء والأطباء هو من سيحددون ما يحدث لاتخاذ القرارات السليمة بغض النظر عن أي أضرار اقتصادية، أعلم جيداً عن ستيفين زهانج مالك إنتر يشاركني نفس الرأي، حيث تحدثت معه ودعوته للعشاء في منزله منذ بضعة أسابيع".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بـ60 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب الصدارة، متفوقاً على إنتر الثالث بـ6 نقاط.