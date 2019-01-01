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دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس وأتليتكو مدريد يخوضان بطولة ودية كولومبية في توقيت نهائي الأبطال

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توقيت غريب لخوض مباراة ودية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت كولومبيا عن تنظيم بطولة ودية رباعية ستشهد مشاركة كلاً من يوفنتوس وأتليتكو مدريد بعد ختام الموسم الكروي الحالي.

وتنتهي بطولة الدوري الإيطالي في السادس والعشرين من مايو، بينما تختتم منافسات الليجا الإسبانية بحلول التاسع عشر من نفس الشهر.

ونشر السكرتير الرياضي لمدينة كالي الكولومبية منشوراً عبر صفحته على تويتر أكد فيه استضافة المدينة لدورة رباعية كروية بمشاركة الفريقين.

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وأكد الرجل أن عملاقي إسبانيا وإيطاليا سيلعبان مع كلاً من ديبورتيفو وأمريكا كالي، فريقي المدينة، في مايو المقبل وأن المفاوضات جارية مع ممثلي الفرق.

وأشار الرجل في حواره مع رادية "إل بايس" أن وفداً من يوفنتوس وأتليتكو سيزور المدينة بالأيام المقبلة لحسم الصفقة وتحديد التفاصيل النهائية.

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وتعجبت وسائل الإعلام الإيطالية من توقيت إقامة البطولة المحتمل بعد نهاية الموسم مباشرة في ظل تزامنها مع توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام النهائي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتليتكو في الأول من يونيو المقبل، ويعد يوفنتوس والروخي بلانكون من كبار المرشحين للقب.

يذكر أن الفريقين سيتقابلان الشهر المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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